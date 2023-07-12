متى كانت آخر رباعية للأهلي في مرمى الزمالك؟

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حافظ النادي الأهلي على سلسلة نتائجه الكبرى في السنوات الأخيرة أمام الغريم التقليدي الزمالك، بعدما تغلب عليه بنتيجة ٤-١ مساء الخميس على ملعب استاد القاهرة.

الانتصار الكبير للمارد الأحمر الذي جاء في الأسبوع ال ٣٣ من الدوري كان بمثابة احتفالية مثالية للأهلي بتتويجه بطلا للدوري.

وفي السنوات الأخيرة حقق الأهلي نتائج كبرى ضد الزمالك منها خماسية مقابل ثلاثة الموسم الماضي وأيضا ثلاثية نظيفة الدور الأول لكن الرباعية لم تتحقق منذ فترة.

وتعود اخر رباعية أهلاوية في شباك الزمالك إلى تاريخ ١٥ سبتمبر عام ٢٠١٣ حيث سجل وقتها للاحمر وليد سليمان وأحمد عبدالظاهر ومحمد أبوتريكة وأحمد فتحي بينما أحرز عمر جابر وأحمد حسن هدفي الزمالك.

كانت تلك المباراة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بلقبها الأهلي في نهاية المطاف علما بأن المواجهة أقيمت على ملعب الجونة نظرا للظروف الأمنية في البلاد آنذاك.