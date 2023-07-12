الحكومة الألمانية تعتزم توسيع نطاق العلاقات مع تايوان

أعلنت الحكومة الاتحادية في ألمانيا، اليوم الخميس، أنها تعتزم توسيع نطاق علاقاتها مع تايوان، ولكنها أكدت أنه لن يكون هناك تغيير فيما يتعلق بـسياسة "صين واحدة".

وجاء في استراتيجية الحكومة التي أقرها مجلس الوزراء الألماني اليوم: "ستظل سياسة صين واحدة أساسا لعملنا، أية علاقات دبلوماسية ستكون قائمة مع جمهورية الصين فحسب".

وجاء في الاستراتيجية أيضا أن ألمانيا لديها مع تايوان علاقات وثيقة وجيدة في كثير من المجالات، وأنها تسعى إلى توسيع نطاق هذه العلاقات، وأضافت أن هناك دعما أيضا "للمشاركة الواقعية" لتايوان، الديمقراطية، في منظمات دولية.

وحذرت الحكومة الاتحادية في الاستراتيجية من حدوث غزو صيني لتايوان، وجاء فيها: "تغير الوضع في مضيق تايوان لا يجب أن يتم سوى بشكل سلمي وفي إطار اتفاق متبادل. أي تصعيد عسكري يمكن أن يمس بمصالح ألمانيا وأوروبيا.

يشار إلى أن تايوان لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن بكين تعتبر الجزيرة جزءا من البر الرئيسي الصيني، ولطالما هددت باستعادتها بالقوة.