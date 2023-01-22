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انخفاض البطالة في التشيك بقدر أكبر في يونيو

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 10:45 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 10:45 ص

انخفضت معدلات البطالة في التشيك في شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 3.4%، بانخفاض قدره 0.1% بالمقارنة مع مايو، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب العمل التشيكي.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي بأن عدد العاطلين عن العمل في البلاد بحلول نهاية شهر يونيو، بلغ 249 ألفا و792 شخصا، وهو عدد أقل من ذلك الذي تم تسجيله في مايو بواقع 4101 شخص.

من ناحية أخرى، زاد عدد الوظائف الشاغرة بنحو ألف، لتصل إلى 286 ألفا و690 وظيفة.

جدير بالذكر أن سوق العمل يتأثر بالطلب المتزايد على الوظائف الموسمية، إلى جانب ارتفاع الطلب طويل الأمد على الموظفين من العمال وذوي الحرف، والمهن ذات المهارات العالية.


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