بايدن يصل فنلندا بعد المشاركة في قمة الناتو

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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الخميس؛ لزيارة أحدث دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد مشاركته في قمة الحلف في ليتوانيا.

ووصل بايدن، القصر الرئاسي اليوم الخميس، حيث سوف يلتقي بالرئيس الفنلندي سولي نينيستو.

وعقب ذلك ستكون هناك قمة مصغرة مع رؤساء حكومات دول الشمال الأوروبي الأخرى، الدنمارك والنرويج والسويد وآيسلندا.

وزيارة بايدن القصيرة للعاصمة الفنلندية، مصحوبة بتواجد أمني مكثف.

وقبل وصول بايدن، وصل رئيس وزراء فنلندا الجديد بيتيري أوربو إلى القصر الرئاسي.

وينتظر أن تكون القضية الرئيسية للمباحثات هي التعاون بشكل أوثق بين دول الشمال والولايات المتحدة في مجالات الأمن وحماية البيئة والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن تختتم زيارة بايدن في العاصمة الفنلندية في المساء بمؤتمر صحفي مشترك مع نينيستو.

وأصبحت فنلندا، عضوا رسميا في الناتو منذ بداية أبريل الماضي.

وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي حالي لفنلندا، منذ زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ 5 أعوام.