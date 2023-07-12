 أحمد مرعي: أوجاي مايو الأقرب للزمالك.. ومن الممكن عودة والتر هودج  - بوابة الشروق
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أحمد مرعي: أوجاي مايو الأقرب للزمالك.. ومن الممكن عودة والتر هودج 

علي البحيري
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 12:24 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 12:24 ص

تحدث أحمد مرعي المدير الفني لسلة نادي الزمالك عن ملف المحترف للزمالك خلال الموسم المقبل، وموقفه من الثنائي أوجاي مايو ووالتر هودج.

وقال أحمد مرعي في تصريحات لبرنامج ملاعب الأبطال، أن أو جاي مايو ملفه سيحسم خلال ساعات، عقب إرسال مستحقاته المتأخرة.

وأوضح أن الزمالك يرغب في استمرار أوجاي مايو، مع الفريق خلال الموسم المقبل، لما يتمتع به اللاعب من مستوى قوي ومؤثر في المباريات.

وعن عودة والتر هودج أوضح أكد أحمد مرعي أن إسم والتر هودج تم طرحه في الزمالك، ولا مانع لدينا من عودته خلال الفترة المقبلة فهو في النهاية لاعب محترف.

وعلق عن مستوى المحترفين في الدوري المصري لكرة السلة مؤكداً أن نسبة جودة المحترفين تصل إلى 60 %.

وعن لائحة انتقالات الدوري المصري لكرة السلة أكد أحمد مرعي أنه يرغب من مسؤولي الاتحاد المصري للسلة إعادة النظر في اللائحة وتعديلها.


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