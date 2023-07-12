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بدأ إضراب عام للعاملين في مجال النقل في إيطاليا، اليوم الخميس، حيث أضرب العاملون بشركتي السكك الحديدية الرئيسيتين عن العمل صباح اليوم الخميس.

وأضرب العاملون بشركة السكك الحديدية المملوكة للدولة "ترينيتاليا"، والعاملون بالشركة المنافسة "إيتالو" عن العمل في الساعة الثالثة صباح اليوم الخميس (0100 بتوقيت جرينتش).

وقالت شركة "ترينيتاليا"، أمس الأربعاء، إنه من المقرر استئناف العمليات فور انتهاء الإضراب.

ومع ذلك، من المتوقع أن تمتد التأخيرات، وبعضها لمدة طويلة للغاية طوال اليوم.

وكان من المقرر في الأساس أن يستمر الإضراب حتى الساعة الثانية صباح غد الجمعة.

وبعد فشل المفاوضات مع النقابات، أصدر وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ماتيو سالفيني، أمرا بتقليص مدة الإضراب إلى 12 ساعة، مما أثار انتقادات من العديد من النقابات.

ويتم التخطيط لمزيد من اضطرابات السفر في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم الإعلان عن إضراب في المطارات يوم السبت المقبل.

ويعتزم طاقم العمل الأرضي الإضراب عن العمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء.

كما يعتزم طيارو شركة "مالطا للطيران"، الذين يديرون رحلات "رايان إير" في إيطاليا، الإضراب يوم السبت من الساعة 12 إلى 4 مساء.