بعد اختتام قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، رصدت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية في تقرير لها ما تمكنت أوكرانيا من الحصول عليه خلال القمة مقارنة بطموحات قيادتها التي كانت ترغب بعضوية لكييف في الحلف.



وقالت الشبكة الأمريكية، إنه في قمة الناتو العام الماضي في مدريد، دعا الحلف رسميا السويد وفنلندا للانضمام إلى صفوفه. وفي قمة هذا العام في فيلنيوس، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يأمل في أن يسدي الحلف لبلاده نفس الصنيع.



وأضافت الشبكة: لكن هذا ليس الحال؛ إذ أن الحلف في البيان الختامي، الصادر مساء الاثنين، قال إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو" لكن دون أن يحدد موعد لبدء هذا المستقبل.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن طموحات زيلينسكي كانت واضحة: لا شيء أقل من عضوية كاملة في الناتو لأوكرانيا.



وخلال قمة يوليو عام 2022، كانت طلباته أقل صخبا، لكن لم تبدأ محاولاته لعضوية سريعة للانضمام إلى التحالف إلا في سبتمبر الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيعترف بأربع مناطق أوكرانيا – لوجانسك، ودونيتسك، وخيرسون، وزابوريجيا – أراضٍ روسية.



وبعد إعلان بوتين، قال زيلينسكي إن أوكرانيا ستتقدم بطلب من أجل الحصول على عضوية الناتو "بموجب إجراء سريع"، مما يعني أن قمة فيلنيوس هي أول مرة تطرح فيها المسألة على أجندة الحلف.



وبموجب سياسة الباب المفتوح الخاصة بالناتو، فإن أي دولة أوروبية حرة في التقدم، وهذا هو السبب في زيادة عدد الدول الأعضاء من 12 عضوا مؤسسا إلى 31 عضوا حاليا - وسيكون قريبًا 32 عضوًا بانضمام السويد.



وظهر زيلينسكي في ميدان لوكيسكيس في فيلنيوس، يوم الاثنين، على منصة مزينة بعلم أوكرانيا باللونين الأزرق والأصفر ولافتة ضخمة كتب عليها "# أوكرانيا الناتو 33".



لكن في حين حصلت "#أوكرانيا الناتو 33" على هتافات في عاصمة ليتوانيا، كان الاحتمال مخيفا أكثر لقادة الحلف نفسه.



وأوضحت "سي.إن.إن" أن المادة الخامسة من معاهدة الناتو تكرس مبدأ الدفاع الجماعي، مما يعني اعتبار أن هجوما على عضو هو هجوم على جميع الأعضاء.



وتم الاحتجاج بالمادة الخامسة مرة واحدة في تاريخ الناتو، بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة. وإن انضمت أوكرانيا اليوم، في ظل الحرب الدائرة، سيتم الاحتجاجا بالمادة فورا، الأمر الذي يجر الدول الـ31 إلى الحرب مع روسيا.



وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر قبل بدء قمة فيلنيوس بأن العضوية الكاملة ليست واقعية بعد. وخلال حوار سابق مع "سي.إن.إن"، يوم الأحد، قال إنه لا أعتقد أن هناك إجماعا في حلف "الناتو" حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الناتو الآن، في هذه اللحظة، في خضم الحرب.



وردد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، موقف الولايات المتحدة، قائلاً: "لا يمكن أن يكون لدينا عضو جديد في خضم صراع. هذا من شأنه أن يجر الحلف إلى الحرب".



ومع ذلك، خلال حديثه مع "سي.إن.إن" من فيلنيوس، الاثنين، قال والاس إنه "متى ما ينتهي الصراع، يجب أن نكون مستعدين بأسرع وقت ممكن لضم أوكرانيا إلى الناتو.



ورأت "سي إن إن" أن رفض الناتو، أو عدم قدرته، على تحديد جدول زمني لعضوية أوكرانيا، أمر مفهوم.



واعتبرت الشبكة الإخبارية أن الإجابة على سؤال "متى ستنضم أوكرانيا إلى الناتو" هى نفسها "متى ستفوز أوكرانيا بالحرب"، وقد أوضح الناتو أن الأول لا يمكن أن يتحقق قبل الأخير.



ونوهت بأن البيان الختامي لم ينشر حتى قرابة الساعة 6:40 دقيقة مساء في فيلنيوس – وهو متأخر على نحو غير معتاد لوثيقة تتويج القمة، مشيرة إلى أن تأخر النشر يعكس اختلافات بين أعضاء الناتو الذين يأملون في تلبية مطالب زيلينسكي بجدول زمني واضح، وأولئك الذين يحثون على استمرار الغموض، بقيادة الولايات المتحدة وألمانيا.



ومع ذلك، قدم التحالف تنازلاً رئيسياً لأوكرانيا، من خلال إزالة عقبة رئيسية في عملية طلب العضوية، حيث قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج للصحفيين، يوم الثلاثاء: "وافقنا على حذف متطلب خطة عمل العضوية. سيغير هذا مسار عضوية أوكرانيا من عملية من خطوتين إلى عملية من خطوة واحدة".



كما كشف زعماء مجموعة السبع النقاب عن إعلان جديد لدعم أوكرانيا في القمة، يوم الأربعاء، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للدولة التي مزقتها الحرب.



وقال بايدن إن هذا الإعلان "يبدأ عملية تتفاوض من خلالها كل دولة من دولنا وأي دولة أخرى ترغب في المشاركة، على التزامات أمنية ثنائية طويلة الأمد مع أوكرانيا وإليها".