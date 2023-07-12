أوستن: أوكرانيا ستصبح بلا شك جزءا من الناتو بعد انتهاء الحرب

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن كييف ستصبح "بلا شك" جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد انتهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وصرح أوستن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية من ليتوانيا بعد انتهاء قمة الناتو، قائلا: "ليس لدي أدنى شك في أن هذا سيحدث، وسمعنا كل دولة في القمة تتحدث عن نفس الشيء".

وأضاف أوستن: "أعتقد أن ذلك كان مطمئنا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هناك أشياء أخرى يجب أن تحدث، مثل الإصلاح القضائي والأشياء التي تضمن أن الديمقراطية في حالة جيدة".

وبدأت قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا بتوتر متبادل بين كييف والغرب بشأن عدم وجود جدول زمني لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، لكنها انتهت أمس الأربعاء بموجة من التضامن والضمانات الأمنية من القادة الغربيين بأن مستقبل أوكرانيا مع التكتل العسكري.

وأجاب أوستن عن سؤال حول مدى قرب أوكرانيا من تلبية معايير الناتو، قائلا "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد في وقت سابق أن أوكرانيا ليست مستعدة لدخول حلف الناتو، وقال للشبكة ذاتها في مقابلة خاصة الأسبوع الماضي، إن حرب روسيا على أوكرانيا يجب أن تنتهي قبل أن يفكر الحلف في ضم كييف إلى صفوفه.

واعترف بايدن في القمة بأن التحالف لم يدعو أوكرانيا للانضمام إلى العضوية لأنها تعمل على "إصلاحات ضرورية"، لكنه أضاف "نحن لا ننتظر انتهاء هذه العملية" لتعزيز أمن البلاد.

وخلال المقابلة، دافع أوستن عن قرار الولايات المتحدة المثير للجدل بدعم أوكرانيا بالذخائر العنقودية على الرغم من الخطر على المدنيين، حيث قال"أوكرانيا لا تطلب ذخائر لتغزو بلدًا آخر، كما فعل الروس، حيث استخدموا الذخائر العنقودية منذ البداية"، على حد قوله.

وأكد أوستن أن الأوكرانيين التزموا "كتابيا" باستخدام الذخائر العنقودية في "الأماكن المناسبة"، وبعدم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان.

على صعيد آخر، أكد أوستن أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى إقامة علاقة مثيرة للجدل مع الصين"، مشددا على أهمية الحوار لإدارة هذه العلاقات".

وتابع: "لا نسعى لعلاقة خلافية مع الصين. علاقتنا تنافسية، نريد التأكد من أن الجميع يفعل الأشياء بطريقة آمنة".