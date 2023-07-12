شولتس يفضل الخروج في جولة جبلية مع ماكرون وسانشيز لا تضم بوتين

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، استعداده للخروج في جولة جبلية مفترضة مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني، لكن ليس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس، في منتدى المواطنين في فوسن بمنطقة ألجو الجبلية:"اعتقد أنه يمكن أن ينضم أيضا "مشيرا بذلك إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعندما سأله أحد الحضور عن الشخصيات الأخرى التي من المحتمل أن يتصور الذهاب معها في جولة جبلية من كوخ لآخر، ذكر شولتس أيضا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأضاف: "هذا أيضا شخص أعتقد أنه قد مناسب فيما يتعلق بالرياضة وقد يأتي إلى هنا". وهناك أشخاص آخرون يتسمون بالكثير من "اللطف".

وذكر شولتس أن هناك رئيس دولة لا يتصور الخروج معه في جولة جبلية الآن، وهو بوتين.