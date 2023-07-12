بدء امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة في آخر أيام الثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان الثانوية العامة في مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

ويبلغ مجموع مادة الأحياء 60 درجة، وتبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والأسئلة الموضوعية 44 سؤالا مخصصة لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا، ويبلغ مجموع درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالا مخصصة لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا، وبالنسبة لدرجات مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالا مخصصة لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالا .

وفتحت اللجان أبوابها الثامنة والربع صباحا لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، وجددت الوزارة تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات، وإحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وشددت على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، موجها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.