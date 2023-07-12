 مصرع 4 أشخاص وإصابة فتاة إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أثناء زفة بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 4 أشخاص وإصابة فتاة إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أثناء زفة بالشرقية

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
فاطمة علي:
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 9:24 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 9:24 ص

لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيبت فتاة، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في ترعة مياه بطريق أولاد صقر- كفر صقر، بين عزبة سمعان الرطل وكفر القواسم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بطريق أولاد صقر- كفر صقر، بين عزبة سمعان الرطل وكفر القواسم بمركز كفر صقر، ما أسفر عن مصرع: أحمد سامي المتولي، وصلاح محمد الكوابري، وعبده هيثم، وسارة السيد منصور رضوان، وإصابة فتاة أخرى.

تم نقل المصابة إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.


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