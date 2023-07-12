تقرير: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء فريق كرة قدم كبير في أوروبا

قال مصدر مطلع إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك نادي نيوكاسيل الإنجليزي لكرة القدم، يدرس شراء ناد كبير آخر في أوروبا، في ظل توسع المملكة العربية السعودية في الإنفاق على قطاع الرياضة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن صندوق الثروة السيادي للمملكة تحول خلال الأيام القليلة الماضية من التفكير في شراء فرق أوروبية صغيرة إلى دراسة إمكانية شراء فريق من الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى وهي الإسباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني.



وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، يأتي التفكير الجديد بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتزامه السماح للأندية المملوكة لنفس الجهة بالمشاركة في بطولاته الكبرى.



وأشارت بلومبرج إلى أن يويفا وافق على مشاركة ناديي برايتون وإستون فيلا الإنجليزيين وتولوز الفرنسي في بطولاته في الموسم المقبل رغم أن ملاك هذه الأندية يمتلكون حصصا في أندية أخرى ستشارك في هذه البطولات. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد تعهد هذه الأندية باتخاذ خطوات وإجراءات تضمن استقلال كل ناد من الأندية التي يمتلكونها.