قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المحافظة كان لها الأسبقية في تخصيص شاطئ لذوي القدرات الخاصة، مضيفًا «لدينا أول شاطئ لذوي الإعاقة منذ العام الماضي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، تقديم الإعلامي حسام الدين حسين، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأربعاء، أن الشاطئ كان يستقبل أصحاب الإعاقات الحركية فقط، ولكنه أصبح في الوقت الحالي يستقبل أصحاب الإعاقات الحركية والذهنية، وإضافة ممشى خاص داخل البحر للمكفوفين.

ونوه بأن الممشى الخاص بالمكفوفين عبارة عن حبلين مزود بأجراس لتأمين وجودهم داخل البحر، بالإضافة إلى وجود مشرفين معهم على الشواطئ تابعين للإدارة المركزية للمصايف، لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف وجه بتطوير الشاطئ لاستقبال أعداد أكثر من ذوي الهمم.

ولفت إلى أن الإسكندرية استقبلت حتى اليوم 45 جمعية بإجمالي 3438 فردًا من بينهم 230 من المكفوفين، موضحًا أنه هذا الشاطئ متواجد بالمندرة، وهناك محاولات إيجاد أماكن آمنة أخرى لذوي القدرات الخاصة بغرب الإسكندرية، مثل البيطاش العجمي.

وذكر أن محافظة الإسكندرية استقبلت حوالي مليون زائر خلال عيد الأضحى المبارك، ارتدوا جميع شواطىء الإسكندرية شرقًا وغربًا، وانخفض العدد نظرًا لاستكمال امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه بعد نهاية الامتحانات من المتوقع أن تشهد المحافظة البدء الفعلي لموسم الصيف من يوم الجمعة المقبلة.