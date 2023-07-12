 بايدن يزور فنلندا في طريق عودته بعد المشاركة في قمة الناتو - بوابة الشروق
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بايدن يزور فنلندا في طريق عودته بعد المشاركة في قمة الناتو


نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 5:41 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 5:41 ص

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس فنلندا العضو الجديد في حلف الأطلسي (ناتو) في طريق عودته إلى الولايات المتحدة عقب مشاركته في قمة الحلف التي عقدت في ليتوانيا يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفنلندي سولي نينيستو بايدن في القصر الرئاسي بالعاصمة هلسنكي ظهر اليوم لعقد اجتماع ثنائي.

عقب ذلك ستكون هناك قمة مصغرة مع رؤساء حكومات دول الشمال الأوروبي الأخرى ، الدنمارك والنرويج والسويد وآيسلندا.

وينتظر أن تكون القضية الرئيسية هي التعاون بشكل أوثق بين دول الشمال والولايات المتحدة في مجالات الأمن وحماية البيئة والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن تختتم زيارة بايدن في العاصمة الفنلندية في المساء بمؤتمر صحفي مشترك مع نينيستو.

وأصبحت فنلندا عضوا رسميا في الناتو منذ بداية أبريل الماضي.


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