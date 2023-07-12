قال الملحن عمرو مصطفى، إنه فوجئ بسيل كبير من الهجوم، بمجرد تصريحه أنه كان يتمنى التلحين للسيدة أم كلثوم، مستنكرًا صمت الصناع حول انتشار أغاني المهرجانات.

وأضاف خلال حوار له ببرنامج «أجمد7 الساعة 7»، تقديم الإعلامية جيهان عبدالله، والمذاع على راديو «نجوم إف إم»، مساء الأربعاء، أن الهجوم جاء بسبب ابتكاره ألحانًا وكلمات جديدة لأصوات مصرية كانت موجودة، مؤكدًا أن هذا الأمر قُوبل بمحاولات للتشويش على فكرته.

وعقب بأن حملات الهجوم التي تمارس ضده ومشروعه الجديد لإحياء التراث الغنائي المصري، تتسبب في تعطله عن استكماله للمشروع، مشددًا «أنا متعطل ومش عارف اشتغل ولا عايز اطلع في لقاءات ولكن مش عايز صورتي تتشوه»- بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه لم يقدم كل أفكاره، ولكن قدم شيئا صغيرا بصوت الفنانة مي فاروق، لحين اكتمال المشروع بالكامل، منوهًا أن مشروعه سيستخدم الاسم والصورة لكوكب الشرق أم كلثوم في حال موافقة ورثتها على هذا الأمر، وإذا رفضوا سيلجأ إلى أصوات أخرى.

ولفت إلى أن الأغاني التي ستقدم في إطار المشروع؛ من أجل الحفاظ فيها على استخدام الآلات الشرقية، متمثلة في القانون والعود والناي، مضيفًا أن هذا الشكل من الموسيقى له جمهور كبير جدًا وبمثابة استعادة للهوية المصرية.