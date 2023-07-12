وزيرة المالية الهولندية تعتزل السياسة بعد تهديدات

قالت وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج، إنها ستعتزل السياسة بسبب الترهيب والتهديدات.



وأعلنت كاج في لاهاي اليوم الخميس بعد تفكك حكومة رئيس الوزراء السابق مارك روته، أن اسمها ليس مطروحا بعد الآن كأبرز مرشحة عن حزب اليسار الليبرالي "دي 66".



وذكرت السياسية البالغة من العمر61 عاما " بالنسبة لي، ترافقت خلال الفترة الماضية حملات الكراهية والترهيب والتهديدات، مع مشاعر الحب والتقدير". ورغم ذلك، ستظل كاج في المنصب لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.



وشكت كاج في مقابلة مع صحيفة "تراو" اليوم الخميس من كراهية النساء، من بين أمور أخرى.



وأضافت: "أخشى أن تقول المعارضة أمرا عن المناخ الاجتماعي في هولندا. إن كراهية النساء موجودة مع الأسف. خصوصا عندما تجرؤ النساء على تولي المسؤولية".



وذكرت الصحيفة أن ساسة هولنديون آخرون تعرضوا لتهديدات في حياتهم الخاصة. وتلقت كاج أكبر عدد من رسائل التهديد. ودعتها ابنتاها مؤخرا في برنامج تلفزيوني إلى اعتزال السياسة، حيث تخشيان على حياة أمهما.