الاتحاد الأوروبي: 15 يوليو من كل عام يوم لتأبين ضحايا أزمة المناخ العالمية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اعتبار يوم الخامس عشر من يوليو من كل عام يوما جديدا لتأبين ضحايا أزمة المناخ العالمية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم إنه سيتم تأبين ضحايا المناخ فى أوروبا، وبقاع أخرى من العالم.

وأضافت المفوضية في بيان أنه ذلك يهدف إلى "رفع مستوى الوعى بالخطوات القوية التى يمكن للشعوب اتخاذها في مستوياتها للمساعدة فى منع وقوع الكوارث، والاستعداد بشكل أفضل لكوارث المناخ والتعامل معها".

وفي 15 يوليو عام 2021 أسفرت الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا عن وفاة أكثر من 200 شخص، بينما فقد مئات آخرين منازلهم.

ووقع الاختيار على يوم التأبين الجديد وفقا لإعلان وقعه ممثلو الاتحاد الأوروبي والأعضاء به.

وقال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خلال حفل التوقيع إن يوم التأبين لا يقتصر على الأشخاص الذين أصبحوا بالفعل ضحايا، ولكن على ضحايا المستقبل أيضا.

ومن أجل إحياء أول"يوم الاتحاد الأوروبي لضحايا أزمة المناخ العالمية بعد غد السبت، سوف يقوم تيمرمانس بزيارة المواقع التي تضررت من فيضانات عام 2021 في بلجيكا وهولندا وألمانيا.