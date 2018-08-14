ضبط 632 مخالفة متنوعة في حملات أمنية لتحقيق الانضباط المروري بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 632 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري بمنطقتي خط البحر وأبو قير بالإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم نشره على احدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً تعليق زعمت خلاله عدم التزام عدد من قائدي سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المُقررة، وممارسة أعمال البلطجة تجاه المواطنين بمنطقتي خط البحر وشارع أبو قير بالإسكندرية.



وقامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات لضبط المخالفات بالمنطقتين المشار إليهما؛ حيث أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 352 مخالفة سير بدون رخصتي قيادة وتسيير، و120 مخالفة إنتهاء رخصتي القيادة والتسيير، و39 مخالفة تقاضي أجر أزيد من المقرر، و63 مخالفة تحميل خارج الموقف، و58 مخالفة تكوين موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.