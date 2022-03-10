فريق طبى ينجح فى استئصال ورم بالكلى لطفلة بالمستشفى التعليمى العالمى

نجح فريق طبى فى المستشفى التعليمى العالمى، فى إجراء استئصال ورم بالكلى اليسرى لطفلة صغيرة بعد استقبال الحالة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي وتشخيصها بورم سرطاني بالكلي اليسري (ويلمز) عن طريق الفحص الإكلينكي والأشعة المقطعية والمسح الذري.

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بكفاءة ومهارة الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة، مؤكدا أن هناك أولوية قصوى لدى الجامعة لتقديم جميع أشكال الدعم لمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال الجديد بعد إعادة افتتاحها فى مايو الماضى، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، موضحًا أن المستشفى تخدم مرضى السرطان من الأطفال بوسط الدلتا بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أنه فور تشخيص حالة الطفلة، تم تشكيل فريق جراحي على أعلى مستوى، وأجرى الفريق استئصالا جذريا وكاملا للورم والكلى اليسري، بنجاح وتنظيف البطن من الغدد الليمفاوية السرطانية، وتتماثل الطفلة فى الشفاء، موجها الشكر للدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية، الدكتور هشام توفيق المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور شريف شحاته رئيس قسم الجراحة ورئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور أيمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور أحمد حرقان مدير العناية المركزة لجهودهم فى انقاذ الطفلة.

ضم الفريق الجراحي الدكتور أحمد الجندي الأستاذ المساعد بقسم الجرحة العامة، والدكتور محمد الزناتي والدكتور باسل يونس، ومن قسم التخدير الدكتورة شيرين أشرف والدكتور مهاب عبد الملك، ومن فريق التمريض صباح إبراهيم، وزينب الرملاوي، وسها الجوهري.