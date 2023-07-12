سكرتير بني سويف يستكمل مراجعة إجراءات تفعيل مبادرة حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية

واصل اللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة بني سويف، سلسلة الاجتماعات واللقاءات الخاصة بمناقشة ومراجعة المعايير التي تم وضعها ضمن خطوات وإجراءات تفعيل مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي".

وأكد السكرتير العام، أهمية المبادرة التي تستهدف تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.

واستعرض الشروط والمعايير المطلوبة؛ للحصول على حافز الأداء، والتي من بينها: التخطيط التشاركي، وإعداد دراسة الجدوى القبلية، وعملية تخطيط الاستثمارات السنوية، وتخطيط عملية بناء القدرات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وغيرها.

حضر الاجتماع: محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ومديرو الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة من إدارات المجالس واللجان، والموارد البشرية، والشئون المالية، والتنمية الاقتصادية، والموازنة، والبوابة الإلكترونية.