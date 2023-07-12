 إجراءات تأمينية مشددة في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية - بوابة الشروق
الخميس 13 يوليه 2023 9:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

إجراءات تأمينية مشددة في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

تصوير عبدالرحمن دسوقي
تصوير عبدالرحمن دسوقي
عصام عامر:
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 9:17 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 9:24 ص

توافد طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، على اللجان؛ لأداء امتحانات مواد "الأحياء" لطلاب الشعبة العلمية "علوم"، و"الجبر والهندسة الفراغية" لطلاب الشعبة العلمية رياضة، و"الفلسفة والمنطق" لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك وسط إجراءات تأمينية مشددة وفقًا للقواعد الموضوعة من وزارة التربية والتعليم.

ويختتم الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة داخل 148 لجنة منتشرة في ربوع عروس البحر الأبيض المتوسط، وسط إجراءات تأمينية مُشددة من جانب الشرطة، وعملية دعم وتحفيز من ناحية أُسرهم التي تنتظرهم خارج مقار اللجان، رغم حرارة الصيف.

ويُؤدي 56 ألفا و579 طالبًا امتحانات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، بواقع 23 ألفا و63 طالبًا مقيدين بالشعبية الأدبية، و21 ألفا و444 طالبًا مسجلين بالشعبة العلمية "علوم"، و9 آلاف و845 طالبًا بالشعبية العلمية "رياضات"، و2234 طالبًا في المدارس الدولية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك