إجراءات تأمينية مشددة في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

توافد طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، على اللجان؛ لأداء امتحانات مواد "الأحياء" لطلاب الشعبة العلمية "علوم"، و"الجبر والهندسة الفراغية" لطلاب الشعبة العلمية رياضة، و"الفلسفة والمنطق" لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك وسط إجراءات تأمينية مشددة وفقًا للقواعد الموضوعة من وزارة التربية والتعليم.

ويختتم الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة داخل 148 لجنة منتشرة في ربوع عروس البحر الأبيض المتوسط، وسط إجراءات تأمينية مُشددة من جانب الشرطة، وعملية دعم وتحفيز من ناحية أُسرهم التي تنتظرهم خارج مقار اللجان، رغم حرارة الصيف.

ويُؤدي 56 ألفا و579 طالبًا امتحانات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، بواقع 23 ألفا و63 طالبًا مقيدين بالشعبية الأدبية، و21 ألفا و444 طالبًا مسجلين بالشعبة العلمية "علوم"، و9 آلاف و845 طالبًا بالشعبية العلمية "رياضات"، و2234 طالبًا في المدارس الدولية.