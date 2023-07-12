قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بينهم سيدة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيًا، من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسير محرر.

وبحسب ما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرًا محررًا من بلدة طمون، وسيدة فلسطينية من بيت لحم، وشخصًا آخر من قرية مراح رباح.

ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، وستة آخرين من الخليل، كما اعتقلت من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة شابًا فلسطينيًا، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار صوب المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.