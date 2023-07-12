محكمة سويدية تمنع تسليم مواطنين تركيين إلى أنقرة لأسباب قانونية

قضت المحكمة العليا في السويد، اليوم الخميس، بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية، مما قد يعقد محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أيام فقط من إسقاط تركيا اعتراضاتها على انضمام ستوكهولم للحلف.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يوم الاثنين، قد وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للناتو إلى البرلمان التركي بعد شهور من التأخير.

وقالت قاضية المحكمة العليا سيسيليا رينفورس لوكالة "رويترز": "إنه بيان استرشادي نوعا ما من المحكمة العليا، لكن إن قالت المحكمة إنه لا يمكن إجراء التسليم بسبب وجود عقبات قانونية تناقض حدوثه، فلن يُسمح للحكومة بتسليم الشخص".

وأضافت المحكمة أيضا في بيان أن "الأعمال الإجرامية (من وجهة نظر تركيا) تتمثل في انضمام أشخاص إلى حركة فتح الله كولن من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يستخدمه أعضاء الحركة"، على حد وصفها.

وذكرت أن هذه الأعمال وحدها لا تعد مشاركة في منظمة إرهابية بموجب القانون السويدي، مضيفة أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا.

وأشارت إلى أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أن الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا.

وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي عن التعليق، ولم يرد المتحدث باسم وزير العدل على طلب للتعقيب، كما لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، بحسب رويترز.

وصرح أردوغان يوم الاثنين إنه سيحيل طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي عندما يستأنف جلساته في أكتوبر، لكن أنقرة لا تزال في حاجة لرؤية بعض الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب من جانب ستوكهولم، مع كون عمليات تسليم المطلوبين أولوية.