إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر

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أصيب 12 عامل بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة التوسعات الشمالية بنطاق مدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 12 عامل، نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.