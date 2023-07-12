الولايات المتحدة وودول شمال أوروبا يتعهدون بدعم أوكرانيا مهما كلفهم الأمر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول الشمال الأوروبي، اليوم الخميس، في بيان مشترك إنهم سيواصلون دعمهم لأوكرانيا مهما كلفهم الأمر.

وبعد قمة بين بايدن ورئيس فنلندا ورؤساء وزراء السويد والدنمرك والنرويج وأيسلندا في العاصمة الفنلندية، قال الزعماء إن دول الشمال الأوروبي مستعدة لتعزيز تعاونها الأمني ​​والدفاعي مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بايدن في ختام أعمال قمة الناتو،أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعتقد خطأ أنه يمكن أن يصمد أمام أوكرانيا". مضيفا إن "أوكرانيا لا تزال حرة، وإن شعب أوكرانيا لا ينكسر".

وأضاف بايدن: "إن قادة حلف الناتو اتفقوا على أن تكون أوكرانيا عضوا بعد الحرب". إذ قالت دول الناتو إن أوكرانيا يمكنها الانضمام إلى التحالف العسكري "عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط".

وأكد أعضاء حلف الناتو على التزامهم بتقديم دعم عسكري لكييف يمتد لسنوات.

وعلى هامش القمة التي حضرها زعماء دول الحلف في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس، أصدر قادة مجموعة دول السبع بيانا عبروا فيه عن الدعم لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد "العدوان الروسي مهما طال أمدُه"، وفق البيان.