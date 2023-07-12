طلاب الثانوية العامة بأكتوبر: الجبر سهل وسعداء بانتهاء الامتحانات بشكل نهائي

عبر طلاب الثانوية العامة بمدينة 6 أكتوبر، عقب خروجهم من لجان مدرسة السيدة عائشة عن فرحتهم بسبب سهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، ولانتهاء مارثوان الثانوية العامة بشكل نهائي.

وأشاد الطلاب بسهولة الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة سهلة ومباشرة وتضمن جزئيات كثيرة في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الأسئلة الصعبة، تحتاج لتفكير وتركيز بشكل كبير.

وقال الطالب حسن الفولي، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة تم مراجعتها من قبل المعلمين داخل السناتر، قائلًا: "الامتحان كان متوقعا، ولكن الطبيعي يكون فيه جزئيات صعبة ولكنها كانت قليل جدًا".

وأوضح الطالب إبراهيم خالد، أن جميع الطلاب فرحانين، ليس بسبب الامتحان السهل، ولكن بانتهاء الامتحانات، فكان عاما مليئا بالتوتر والقلق والإرهاق المادي لأولياء الأمور.

وتابعت الطالبة شهد محمد، أن امتحان مادة الجبر جاء سهلا في مجملة، ولكن كان يحتاج إلى وقت أطول للمراجعة فهناك جزئيات تحتاج لتفكير وإعادة حلها مره أخرى للتأكد من الإجابة الصحيحة، مشيرة إلى أنها سعيدة بانتهاء الامتحانات، قائلة: "هسافر المصيف فورًا ولن أجلس في القاهرة بعد عام من التوتر والقلق".