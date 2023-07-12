قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية، إن كوريا الجنوبية أجرت مع الولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة، شملت على الأقل قاذفة واحدة من فئة بي-52 إتش الأمريكية الاستراتيجية، فوق شبه الجزيرة الكورية اليوم الخميس، بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وأكدت وسائل الإعلام الشمالية، أن البلاد أطلقت صاروخ «هواسنغ-18» الذي يعمل بالوقود الصلب يوم الأربعاء، ما زاد التوترات المتصاعدة بالفعل بسبب اتهام بيونج يانج في وقت سابق من الأسبوع، طائرة تجسس عسكرية أمريكية باقتحام المنطقة فوق منطقتها الاقتصادية الخاصة.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، نشرت كوريا الجنوبية مقاتلات إف-15 كيه في التدريبات، كما أرسلت الولايات المتحدة طائرات إف-16، وفقا لهيئة الأركان المشتركة دون تحديد موقع التدريبات الضبط.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في بيان أنه «من خلال هذه المناورات، عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القدرات العملياتية المشتركة من خلال النشر السريع لأصول الردع الموسع الأمريكية التي تم تنسيق نشرها في الوقت المناسب تماما».

ولفتت إلى أن المناورات أظهرت عزم الولايات المتحدة على تنفيذ التزامها بـ«الردع الموسع»، وأضافت أن الحليفين سيستمران في تحقيق «السلام من خلال القوة، على أساس قدراته الساحقة».

ويشير الردع الموسع إلى التزام أمريكا باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، للدفاع عن حليفها.

وتعهدت الولايات المتحدة بتعزيز الرؤية المنتظمة لأصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، في إعلان مشترك صدر عن الرئيس يون سيوك-يول، ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمتهما في واشنطن في أبريل.