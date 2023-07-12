شباب الأطباء في إنجلترا يبدأون إضرابا لمدة 5 أيام احتجاجا على الرواتب

بدأ شباب الأطباء في إنجلترا إضرابا لمدة خمسة أيام فيما يصفونه بأنه أطول إضراب من نوعه في تاريخ هيئة الصحة الوطنية وسط احتجاجات بشأن الرواتب في جهاز الصحة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، بأن أعضاء من رابطة الطب البريطانية في إنجلترا تظاهروا خارج المستشفيات من السابعة صباحا في بداية الإضراب، الذي سوف يتسبب في اضطراب هائل حيث سوف يؤثر على العمليات الجراحية والاستشارات.

ويضرب أعضاء من نقابة يونايت في بعض المستشفيات في لندن احتجاجا على تدني الرواتب اليوم الخميس، بينما سوف يشارك الاستشاريون وأخصائيو الأشعة بالمستشفيات في الإضراب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتنظم الإضرابات وسط تكهنات بأن الحكومة سوف تقرر ما إذا كانت سوف تقبل التوصيات من الجهات المختصة بمراجعة الأجور التي تؤثر على عمال القطاع العام بما في ذلك المعلمين وموظفي الخدمة المدنية وعمال هيئة الصحة الوطنية.

وهناك تكهن بأن الجهات المختصة بمراجعة الأجور أوصت بزيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 6% و6.5%.

وسوف يتجدد غضب النقابات في حال رفضت الحكومة التوصيات أو قالت إنه سيتعين إيجاد الأموال من الميزانيات الحالية.

وحث قادة رابطة الطب البريطانية الحكومة على العودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة، والذي أدى بالفعل إلى سلسلة من الإضرابات ولإلغاء الآلاف من العمليات والاستشارات.