مجموعة السبع تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان مشترك، اليوم الخميس، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي آخر عابر للقارات.

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، جاء في البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية: «نندد بأشد العبارات بالإطلاق السافر من جانب كوريا الشمالية لصاروخ باليستي آخر عابر للقارات في 12 يوليو».

وأضاف البيان أن «عمليات الإطلاق هذه تمثل تهديدات بالغة الخطورة للسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتخل بالنظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة».

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، أميس الأربعاء، حسبما أفاد مسئولون في اليابان وكوريا الجنوبية.

وحلق الصاروخ بعيد المدى لأكثر من ساعة، قبل أن يهبط قبالة المياه الإقليمية لليابان صباح الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أن هددت بيونج يانج، بالانتقام مما قالت إنه اقتحام لطائرة تجسس أمريكية لأجواء كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

وهددت في وقت سابق هذا الأسبوع بإسقاط مثل هذه الطائرات. ونفت واشنطن الاتهامات، قائلة إن دورياتها العسكرية لا تخالف القانون الدولي.

وتصاعدت المخاوف الأمنية في شبه الجزيرة هذا العام، بعد أن اختبرت كوريا الشمالية أسلحة جديدة. كما أطلقت عددا قياسيا من الصواريخ في عام 2022، تشمل صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

وردا على ذلك، كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة حول شبه الجزيرة الكورية.

وتواصل بيونج يانج حتى الآن إطلاق صواريخها، فقد اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات جديدا في أبريل، وصفته بأنه «أقوى» صاروخ حتى الآن. كما حاولت إطلاق قمر صناعي للتجسس في مايو لكنها فشلت.