بعد توقف زاد على عامين، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبي، آبي أحمد، على الشروع في مفاوضات "عاجلة" للانتهاء من الاتفاق حول ملء سد النهضة وقواعد تشغيله في غضون 4 أشهر.



وتوقفت مفاوضات سد النهضة في أبريل عام 2021 بانتهاء المحادثات التي استضافتها كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.



وتخشى مصر من تأثير سد النهضة، المتوقع عند اكتماله أن يخزِّن 74 مليار متر مكعب، على حصتها، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في مياه النيل، الذي يمثل 97% تقريبًا من مواردها المائية المتجددة.



وقبل أيام، أعلن آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، إن سد النهضة يقترب من الملء الرابع، الذي سيمتد حتى سبتمبر القادم؛ "حتى لا نلحق الضرر بدولتي المصب".



ولطالما طالبت مصر بالتوصل إلى اتفاق قانون عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. فما هي فرص وشروط نجاح المفاوضات "العاجلة" المرتقبة في التوصل إلى اتفاق؟



في البداية يرى وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، أن البيان المشترك بين مصر والسودان بشأن سد النهضة تضمّن نقطتين إيجابيتين، أولها: العودة إلى التفاوض بين الدول الثلاث، بما في ذلك السودان، وثانيها: وضع جدول زمني للتفاوض بحد أقصى 4 شهور.



ومع ذلك لا يبدو علام متفائلًا بانتهاء المفاوضات "الفنية" المقبلة إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، قائلًا لـ«الشروق» إن قضية سد النهضة سياسية بالأساس، و"الفنين لن يصلوا إلى حل".



وأضاف لو انتهت المفاوضات إلى تحديد النقاط الخلافية بدقة ورفعها إلى وزراء الخارجية وقادة الدول الثلاث سيكون أمرا إيجابيا.



وأضاف وزير الري السابق أن الوصول إلى اتفاق قانون بشأن سد النهضة يواجه عوائق عديدة في مقدمتها عدم اعتراف إثيوبيا بالحصص التاريخية لمصر والسودان.



ويعتقد علام أن إثيوبيا لن تترك هذه الفرصة دون تحصيل مكاسب مائية معينة تاريخية على حساب مصر والسودان.



وقال وزير الري السابق إن استكمال مشروعات استقطاب الفواقد، والتي يمكن أن توفر 30 – 40 مليار متر مكعب، وتوزيعها بين دول حوض النيل، قد تكون مدخلا مناسبا لحل أزمة سد النهضة.



وبدوره، يعتقد خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء الدين القوصي، إن المفاوضات المقبلة قد تكون فرصة لاستكمال اتفاق واشنطن، الذي وقعت عليه مصر، وتخلفت عنه إثيوبيا.



ويشدد القوصي على أهمية عامل الوقت في هذه المرحلة للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن الدول الثلاث تفاوضت لأكثر من 11 عاما وناقشت جميع المسائل المتعلقة بالاتفاق.



وأشار القوصي، لـ«الشروق»، إلى أن الملء الرابع متوقع أن يحجز 27 مليار متر مكعب تقريبًا، أي نصف حصة مصر السنوية في مياه النيل، لذا يجب الاتفاق سريعا على حجم التخزين بما لا يلحق ضررا بدولتي المصب مصر والسودان.



ويؤمن العميد السابق لمعهد دراسات دول حوض النيل، الدكتور عدلي سعداوي، بأن الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقة من جانب إثيوبيا.



وأكد سعداوي، لـ«الشروق»، أن هناك اتفاق بين الدول الثلاث على أغلب بنود الاتفاق، وهي الأمور الفنية التي لا خلاف عليها، وأن توظيف هذا الملف سياسيا كان سببا في عدم إتمام الاتفاق طوال السنوات الماضية.



كما أكد أن تحديد سقف زمني للتفاوض، بأربع شهور، أمر جيد، وأن الوصول إلى اتفاق سيكون نتيجة جيدة لشعوب الدول الثلاث، مضيفًا أن "الكرة الآن في ملعب إثيوبيا".



وشدد سعداوي على أهمية الاتفاق على الإدارة المشتركة للسدود على النهر، وتبادل البيانات، بما يسمح بحسن إدارة الموارد المائية المتاحة.



وأشار العميد السابق لمعهد دراسات دول حوض النيل إلى أن عدم تبادل البيانات في الملء الأول تسبب في خروج عدد من محطات الشرب في الخرطوم.



وقال سعداوي إن التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، واستغلال الميزات النسبية للدول الثلاث، فيما يتعلق بالزراعة والصناعة تحديدا، يمكن أن يسهم في إحداث التنمية الحقيقية.