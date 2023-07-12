سعادة بين طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لانتهاء ماراثون الامتحانات

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حالة من السعادة بين الطلاب والطالبات نتيجة انتهاء ماراثون الامتحانات.

وحضر 24 ألفا و99 طالبا وطالبة بـ76 لجنة في 11 إدارة تعليمية، لأداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وقالت نعيمة خالد، طالبة بشعبة علمي علوم بلجنة علي عبدالشكور بمدينة كفر الشيخ، إن امتحان مادة الأحياء جاء صعب بعض الشيء، ولكن في المجمل في متناول الطالب المتوسط، وخاصة أن هناك ما يقرب من 12 نقطة من مجمل نقاط الأسئلة صعبة.

وأشارت هالة عاطف طالبة علمي رياضة بلجنة علي عبدالشكور، إلى أن امتحان مادة الحبر كان سهلا وفي متناول الجميع، ولم يكن هناك غير 5 نقاط فقط يحتاجون تفكير عميق فقط، وأضافت "الحمد لله أنهينا امتحانات الثانوية العامة، ويارب تكون النتيجة جيدة والتنسيق في صالحنا".

وقال علي محمد طالب شعبة علمي علوم، بلجنة الشهيد رياض بكفر الشيخ: "الحمد لله الامتحان كان جيد وفي متناول الطالب المتوسط، ولكن كان يحتاج وقت أطول نتيجة طول الأسئلة".