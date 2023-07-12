الشيشيني يحذر أوسوريو من الداهية كولر

حذر سامي الشيشيني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض من الاعتماد على لاعب واحد في وسط الملعب عندما يواجه الأهلي في القمة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الخميس.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 ونصف القمة 126 بين الأهلي والزمالك، في مباراة مؤجلة بالدوري الممتاز، والذي حسمه الأهلي بالتتويج باللقب للمرة 43 في تاريخه.

وقال الشيشيني في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس):" أوسوريو يخوض اليوم مباراته الأولى أمام الأهلي، وفي كل مباراة ينجح في فرض أسلوبه الخططي على المنافس وهذا ما شاهدناه في مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة كاسحة 6-1".

أضاف:" لدي بعض التخوفات من اعتماد أوسوريو على لاعب واحد فقط في وسط الملعب، هذه الطريقة ستمثل عبء كبير على دفاعات الزمالك في ظل عدم قيام شيكابالا بدوره الدفاعي".

أكمل:" الطريقة الخططية الأفضل من وجهة نظري اللعب بـ 3-2-4-1 في الدفاع حسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي وفي وسط الملعب لاعبان ارتكاز هم فتوح وروقا أمامهم إبراهيما نداي على اليمين وفي الشمال سيد نيمار و2 لاعبين في المقدمة زيزو وشيكا وفي الهجوم الجزيري".

تابع:" أرفض المخاطرة بالاعتماد على لاعب واحد فقط في وسط الملعب لأن شيكابالا لا يقوم بواجبات دفاعية نجاح الطريقة استمرار شيكا في الأمام مع تغطية دفاعية خلفه من فتوح وروقا".

واصل:" ما يميز الأهلي في المباريات الكبرى هو هدوء كولر لا يستعجل الفوز عكس أوسوريو الذي يبدأ المباريات بضغط عالي على المنافس".

أتم:" الأهلي لديه لاعبين مميزين قادرين على مباغتة دفاعات الزمالك بالمرتدات القاتلة وفرض كولر أسلوبه على الزمالك".