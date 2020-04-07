إزالة 33 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ21 بجميع المراكز والمدن، وبمختلف جهات الولاية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفي مركز العدوة، أزالت الوحدة المحلية 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بدائرة المركز خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم استرداد 145 فدانًا لعدد 7 حالات تعدٍ، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفي مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 7 حالات تعد منها 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرية نزلة حسين، وحالة تعدٍ على أرضٍ زراعية بقرية صفط الخمار، و3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرية تلة، وتمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مطاي أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعدٍ بالبناء منها 3 حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية بقرى عبد السميع، ومنبال وسيلة الشرقية، وحالة تعدٍ داخل الكتلة السكنية بحي غرب المدينة.

وفي مركز أبوقرقاص، تم إزالة 6 حالات تعدٍ بقرية بني موسى، واسترداد 200 فدان أرض أملاك دولة بقرية شيبة الشرقية التابعة لمجلس قروي بني حسن، وفي مركز مغاغة أزالت الوحدة المحلية 6 حالات تعدٍ على أرضٍ خارج الحيز العمراني بحي غرب المدينة.