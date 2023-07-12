علقت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية على رسو سفينة التدريب "بيريكوب" التابعة للبحرية الروسية في العاصمة الكوببة هافانا، بالقول إنها "أوقات عصيبة تجمع أصدقاء قدامى".

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه بينما تجري السفينة التى وصلت كوبا يوم الثلاثاء زيارة تمتد لأربعة أيام، "سيقوم بحارة بيريكوب بمجموعة واسعة من الأنشطة"، وسيحصل العامة في كوبا على فرصة للقيام بجولة في السفينة.

وتعد هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لسفينة بحرية روسية إلى كوبا منذ سنوات، ومؤشر آخر على إعادة تشكيل العلاقة بين الحليفين في حقبة الحرب الباردة بعدما كاد انهيار الاتحاد السوفيتي أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الكوبي.

وبينما أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى نبذها على نطاق واسع، دافعت الحكومة الكوبية عن موسكو على نحو متزايد.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، خلال حوار نادر لشبكة "روسيا اليوم" في مايو الماضي: "ندين، ونرفض، توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) تجاه الحدود الروسية".

كما انتقد العقوبات الأمريكية على روسيا، بينما أعلن عن مشاريع تعاون روسية قيد الإعداد في كوبا. وأعلن البلدان عن سلسلة اتفاقيات وتبادلا الوفود رفيعة المستوى.

وتتضمن الاتفاقات السماح لروسيا باستئجار أرض في كوبا لمدة تصل إلى 30 عاما، وتطوير مرافق سياحية على شاطئ البحر قرب هافانا، وفتح متاجر بمنتجات روسية وتزويد الجزيرة بالوقود الذي تشتد الحاجة إليه.

وقال الزميل الباحث بمعهد أوستن للطاقة في جامعة تكساس، خورجي بينيون، إنه منذ بداية الحرب الأوكرانيا وحتى الآن أرسلت روسيا إلى كوبا مزيدا من النفط أكثر من أي وقت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقدر بينيون أن روسيا أرسلت نفطا بقيمة ما يقرب من 167 مليون دولار.

وكان النفط شريان حياة بالغ الأهمية لكوبا التي تعاني ضائقة مالية هذا العام، وذلك بينما أدى العجز إلى فترات انتظار تمتد لأيام لملء السيارات بالوقود في شتى أنحاء الجزيرة.

وخلال معظم فترة الحرب الباردة، تعززت بين كوبا والاتحاد السوفيتي السابق علاقات وطيدة. ووضع الاتحاد السوفيتي آلاف الدبلوماسيين، والمستشارين العسكريين على الجزيرة، وبنى سفارة شاهقة في هافانا رمزت إلى السيف في قلب الإمبريالية الأمريكية.

لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فقدت كوبا شريكها التجاري الرئيسي ودخلت في كساد اقتصادي عميق.

وبحسب الشبكة الأمريكية، ينظر الكوبيون منذ ذلك الحين إلى قربهم من الروس في أحد الأوقات بحنين عميق أو بازدراء لزواج فاشل، على حد تعبيرها.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه في حين استعاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما العلاقات الدبلوماسية مع كوبا وخفف العقوبات الاقتصادية، عكس خلفه، دونالد ترامب، هذه الانفراجة.

وأبقى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حد كبير على عقوبات ترامب، بينما طالب كوبا بالإفراج عن السجناء على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واسعة النطاق قبل عامين.

من جانبه، قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في هافانا، بنيامين زيف، إن الحديث عن وجود روسي أكبر في كوبا يبدو حتى الآن مجرد كلام، مضيفا: "لم نرَ، بالحديث مع معارفنا هنا، أي دليل على زيادة أي شيء روسي، وصراحة أعتقد أن الحكومة الكوبية سترتكب خطأ جسيما إذا سعوا إلى اتباع هذا النموذج".