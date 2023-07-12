كشف ملابسات تداول صورة طفل يقود سيارة ميكروباص بمدينة نصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لصورة طفل يقود سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة باسم "أحد الأشخاص" بولاية والده وكان يقودها وقت الواقعة وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله لرخصة قيادة ووجود تلفيات بالسيارة وملصقات على الزجاج الخلفى للسيارة وتم حجز السيارة.