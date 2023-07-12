الحكومة الألمانية تعتزم الحد من أي اعتماد اقتصادي على الصين

أعلنت الحكومة الألمانية، في وثيقة استراتيجيتها الخاصة بالتعامل مع الصين اليوم الخميس، عن اتباع نهج صارم في مواجهة أية أنشطة تجسس تقوم بها الصين.

وجاء في الوثيقة المكونة من 61 صفحة والتي أقرها مجلس الوزراء الألماني وتم عرضها اليوم: "أنشطة التجسس الموجهة ضد ألمانيا تزداد بصورة مستمرة، لاسيما في الفضاء السيبراني".

وتابعت الحكومة في استراتيجيتها: "سنواجه بحسم أية أنشطة تجسس وتخريب تناظرية ورقمية، داخل ألمانيا وضدها، يتم القيام بها من جانب أية استخبارات صينية أو جماعات يتم التحكم بها حكوميا".

وأضافت الاستراتيجية أن الحكومة الاتحادية ستضمن عدم انتهاك سيادة ألمانيا من خلال مراقبة المواطنين الصينيين المقيمين في البلاد.

وقالت الحكومة الألمانية، إنها تعتزم توسيع نطاق علاقاتها مع تايوان، ولكنها أكدت أنه لن يكون هناك تغيير فيما يتعلق بسياسة "صين واحدة".

وجاء في وثيقة استراتيجية الحكومة التي أقرها مجلس الوزراء الألماني اليوم: "ستظل سياسة صين واحدة أساسا لعملنا، أية علاقات دبلوماسية ستكون قائمة مع جمهورية الصين فحسب".

وجاء في الوثيقة أيضا أن ألمانيا لديها مع تايوان علاقات وثيقة وجيدة في كثير من المجالات، وأنها تسعى إلى توسيع نطاق هذه العلاقات، وأضافت أن هناك دعما أيضا "للمشاركة الواقعية" لتايوان، الديمقراطية، في منظمات دولية.

وحذرت الحكومة الاتحادية في الاستراتيجية من حدوث غزو صيني لتايوان، وجاء فيها: "تغير الوضع في مضيق تايوان لا يجب أن يتم سوى بشكل سلمي وفي إطار اتفاق متبادل، أي تصعيد عسكري يمكن أن يمس بمصالح ألمانيا وأوروبيا".

وتدعو الوثيقة إلى الحد "بشكل عاجل" من مخاطر العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الصين.

وتدعو وثيقة الاستراتيجية إلى "إعادة التوازن "لعلاقات برلين مع بكين في الوقت الذي شكلت فيه التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمنافسة التجارية الحادة على نحو متزايد العلاقات في السنوات الأخيرة.

وتتهم وثيقة الاستراتيجية بكين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وتقويض القانون الدولي والسعي لفرض هيمنة إقليمية من خلال انتهاج سياسة خارجية عدوانية بشكل متزايد.

كما يأتي إصدار الوثيقة بعد إصدار أول استراتيجية للأمن القومي في ألمانيا في شهر يونيو الماضي، والتي وصفت الصين بأنها شريك ومنافس وخصم، بما يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي.

وتدعو الاستراتيجية الشركات الألمانية لتجنب الاعتماد من جانب واحد على الموردين أو العملاء الصينيين لخفض تعريض العلاقات الاقتصادية للمخاطر.

وتشير الوثيقة أيضا إلى أن جائحة كورونا ساعدت في الكشف عن اعتماد ألمانيا على الصين في مجالات تشمل التكنولوجيا الطبية والمستحضرات الصيدلانية.

وتشير الوثيقة إلى حالات تبعية خطيرة في قطاعات مهمة أخرى، مثل إمدادات معادن الأرض النادرة والمنتجات الأولية المطلوبة لتوسيع مصادر ألمانيا من الطاقة المتجددة.

ويتناول قسم مفصل من الوثيقة "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، من جانب الصين ضد الاقليات مثل الإيغور في شينجيانج والوضع في التبت وهونج كونج والموقف السئ بشكل كبير بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان وحرية الصحافة في البلاد.

وتؤيد الحكومة الألمانية استخدام العقوبات في حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصين.

وتدفع الوثيقة بالقول أيضا أن السياسة الخارجية العدوانية المتزايدة للصين، وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا على الرغم من الحرب المستمرة في أوكرانيا، تشكل أيضا تحديات لألمانيا.

ووفقا للوثيقة، التي كانت نتاج شهور من المناقشات داخل الحكومة الألمانية، فإن "الصين تستخدم قوتها الاقتصادية لتحقيق أهدافها السياسية. وقد تدهورت علاقات الصين مع العديد من الدول المجاورة لها وخارجها بشكل كبير نتيجة لهذا النهج القوي".

كما فشلت بكين في "الدفاع بشكل موثوق عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وفي الوقت نفسه دعم البيانات الروسية المناهضة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).