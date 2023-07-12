جماعات الأعمال الألمانية ترحب بالاستراتيجية الجديدة للحكومة بشأن الصين

رحبت جماعات الأعمال الألمانية البارزة عموما بالاستراتيجية الجديدة للحكومة الألمانية تجاه الصين، والتي تدعو الشركات إلى خفض الاعتماد من جانب واحد على الصين.

وتدعو الاستراتيجية إلى التخفيف من المخاطر، لكنها تنص أيضا على أن ألمانيا لا تسعى "لانفصال عن الصين".

وقال بيتر أدريان، رئيس الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة إن "استراتيجية "تقليل المخاطر" نهج سليم بشأن كيفية تعامل السياسيين مع الصين.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، سيجفريد روسفورم، إن الاستراتيجية أمر سليم للتأكيد من جديد على إجماع الاتحاد الأوروبي بشأن دور الصين كشريك ومنافس وند.

وقال إن منظمته تتفق مع الحكومة في أن أشكال المنافسة للعلاقة أصبحت أكثر وضوحا في السنوات القليلة الماضية.

وقال روسفورم: ومع ذلك، لا تزال الصين: باعتبارها ثاني أكبر سوق في العالم، شريكا اقتصاديا مركزيا بشكل مطلق".

وقال أدريان إن محاولة "الانفصال" عن الصين ليست أمرا واقعيا، غير أنه قال إنه لا يزال من غير الواضح، الإجراءات التي سترافق نهج الحكومة الألمانية لتحقيق التنوع.

ومع ذلك، فإن الانفتاح على عمليات بيع جديدة ومشتريات وأسواق استثمارية سيعني، وفقا لأدريان، تكاليف كبيرة، بالنسبة للشركات الألمانية ذات التوجه العالمي، مشيرا إلى أن ذلك قد لا يحدث ببساطة بين عشية وضحاها.