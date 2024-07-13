تباين آراء طلاب علمي رياضة حول امتحان التفاضل بعين شمس

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة، لشعبة علمى رياضيات، حول امتحان الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، عقب خروجهم من مدرسة بن خلدون الثانوية بعين شمس.

وقال أحمد عمار، إن امتحان التفاضل كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة كانت من المراجعات النهائية ومباشرة.

فيما عبر زياد أسامة عن حزنه لصعوبة الامتحان قائلا: "الامتحان صعب وغير مباشر ويحتاج إلى وقت أكبر وخاصة سؤال الوحدة المربعة".

وأضاف طالب آخر أن امتحان التفاضل والتكامل جاء في مستوى الطالب المتفوق، قائلا: "الامتحان 20 سؤالا فيهم 7 أسئلة معقدين واحتاجوا إلى وقت أكبر للتركيز ومحاولة الإجابة عليها".

وأكد إسلام عبد الفتاح، أن الامتحان جاء سهلا وفي مستوى كل الطلاب وكل من استذكر دروسه أجاب على الأسئلة، مضيفا: "كنت خايف من سؤال الأشكال المرسومة ولكنه جاء سهلا".

وأوضح محمد أحمد أن الامتحان سهل ولكن بعض أسئلته تحتاج إلى تركيز كبير، قائلا إن بعض الأسئلة غير المباشرة تسببت في توتر الكثير من الطلاب داخل اللجنة.