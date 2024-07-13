نادال يتعرف على منافسه في باشتاد السويدية

سيظهر أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال، في عودته للملاعب بعد غياب نحو 50 يوما منذ خسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف في أولى جولات رولان جاروس الكبرى، أمام ليو بورج، نجل الأسطورة بيورن بورج، في بطولة باشتاد السويدية للتنس.

وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم للبطولة عن عودة نجم التنس الإسباني، المتوج ب22 لقبا للجراند سلام، حيث سيستهل مشواره في البطولة ضمن استعداداته لخوض أوليمبياد باريس، أمام نجل بورج، المشارك ببطاقة دعوة.

ويحتل نادال حاليا التصنيف 265 عالميا بينما يحتل السويدي صاحب ال21 عاما التصنيف 467 عالميا.

وحال فوز نادال بالمباراة سيخوض الدور الثاني أمام الفائز من مواجهة البريطاني كاميرون نوري المرشح الخامس والسلوفاكي يوسف كوفاليك.