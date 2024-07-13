عمال الإنقاذ يعثرون على عامل مفقود بعد حادث منجم في بولندا

بعد يومين من وقوع حادث بمنجم في بولندا أسفر عن مقتل شخص وإصابة العديد من عمال المناجم ، عثر عمال الإنقاذ على آخر عامل كان مفقودا .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل المناجم " بي جي جي "، اليوم السبت، إن الرجل لم يفقد الوعى وسيتم إخراجه الآن إلى السطح.

ووقع الحادث في منجم الفحم في ريدولتوفي في منطقة سيليزيا بسبب انهيار صخري على عمق 1150 مترا تحت الأرض أمس الأول الخميس.

ومن بين 78 من عمال المناجم كانوا هناك في ذلك الوقت، نقلت فرق الإنقاذ 76 إلى بر الأمان في غضون ساعات قليلة. ولم يتسن انتشال آخر إلا ميتا في وقت لاحق.