اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت اليابان أنها ستجري تقييمًا شاملًا للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار «تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط».

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، بحسب وكالة «الأناضول»، إن بلادها تدعم «حل الدولتين» في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى تفهم بلادها «هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة»، وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت: «فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام».

والأسبوع الماضي، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليابان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يُمثل «انحيازاً للجانب الصحيح من التاريخ، كما يمنح الفلسطينيين الأمل في أن دولتهم المستقلة سترى النور في يوم قريب».

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده أبو الغيط، بنادي الصحفيين اليابانيين، في إطار مشاركته بأعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقدة في طوكيو.

وأشار أبو الغيط، إلى أن بديل حل الدولتين هو «نظام الفصل العنصري القائم حالياً أو الترانسفير الذي تسعى إليه إسرائيل، ولن يمر، أو الدولة الواحدة التي تقضي على حلم الدولة اليهودية في مفهوم الكثير من الإسرائيليين».