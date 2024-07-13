 بشكتاش يقدم مهاجمه الجديد إيموبيلي - بوابة الشروق
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بشكتاش يقدم مهاجمه الجديد إيموبيلي

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 10:11 م | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 10:11 م

أعلن نادي بشكتاش التركي تعاقده مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي، نجم وهداف نادي لاتسيو، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكتب بشكتاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نادي بشكتاش لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع تشيرو إيموبيلي وناديه بشأن ضمه».

إيموبيلي رحل عن صفوف لاتسيو بعدما قضى 8 سنوات في النادي، وسط محاولات عديدة من الإدارة للإبقاء عليه لمدة أطول، لكنه قرر خوض تجربة جديدة.

وكشفت تقارير صحفية عن القيمة المالية للصفقة، حيث يدفع بشكتاش للاتسيو ما يقرب من 3 ملايين يورو، فيما يحصل اللاعب نفسه على حوالي 6 ملايين يورو كراتب سنوي.

وانتقل إيموبيلي لنادي بشكتاش التركي بعدما رفض العديد من العروض للانتقال للعب في الدوري السعودي للمحترفين.


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