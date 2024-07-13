كشف مهرجان جمعية الفيلم، في حفل ختام نسخته الـ50، الذي أقيم اليوم السبت، بإحدى سينمات منطقة وسط البلد، عن جوائز هذه النسخة، فيما رفعت هذه الدورة من المهرجان شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين".

وحصل الفنان كريم عبد العزيز، على جائزة أحسن ممثل عن فيلم بيت الروبي، كما حصل الفنان طه دسوقي، على جائزة خاصة عن دوره في فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، فيما حصد جائزة أفضل مكيساج صوت المهندس طارق علوش عن فيلم بيت الروبي، لكن جائزة أحسن ديكور كانت من نصيب المهندس أحمد فايز عن فيلم بيت الروبي.

كما حصل خالد حماد على جائزة أحسن موسيقي عن فيلم بيت الروبي، وحصلت سارة عبد الله على جائزة أحسن مونتاج عن فيلم "19ب".

فيما كانت جائزة أحسن تصوير من نصيب المهندس حسين عسر، عن فيلم بيت الروبي، وحصد جائزة أحسن إخراج أحمد عبد الله السيد عن فيلم 19ب، وكريم محمود عبد العزيز على جائزة أحسن ممثل دور ثانِ عن فيلم بيت الروبي.

كما حصدت جائزة أحسن ممثلة دور ثانِ الفنانة حنان يوسف عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة مدير التصوير مصطفي الكاشف عن فيلم "19 ب"، ويتسلمها المنتج محمد حفظي، جائزة الامتياز في التمثيل للفنان سيد رجب عن فيلم "19ب"، وجائزة العمل الأول ذهبت للمخرج عمر هلال عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، وأحسن فيلم ذهبت لفيلم "19ب"، وتسلمها المنتج محمد حفظي، وجائزة الجمهور فيلم وش في وش، للمخرج وليد الحلفاوي.

وكان انطلق حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الـ50، مساء اليوم السبت، بسينما رينسانس عماد الدين، بعدما تم تأجيله بسبب رحيل المنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، وشهد الحفل عرض فيلم «اللعب مع العيال»، وهو من بطولة الفنان محمد عادل إمام، وباسم سمرة، والفنانة أسماء جلال، ومن إخراج شريف عرفة.

وشهد الحفل تكريم «من رحلوا عن عالمنا»، وهو اسم شيخ المخرجين العرب هنرى بركات واسم الفنان سيد بدير، واسم الفنانة هند رستم، واسم المؤرخ السينمائى حسن إمام عمر.

وسيتم توزيع جوائز الأفضل لعام 2023، خلال الحفل، وتكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: (رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقى راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي).