وزير الري عن الاستثمار في أملاك الوزارة بعد تعرضها للإهمال: بعضها تحول لمقالب قمامة

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنَّ بعضًا من أملاك الوزارة تعرضت منذ عامين من قبل للإهمال والتعدي عليها وتحولت لمقالب للقمامة أو استغلالها دون وجه حق.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كل يوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، أن الوزارة عملت على حصر جميع أملاكها على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم إعداد قاعدة بيانات يتضمن تحديد ما تمتكله الوزارة في كل محافظة، وطبيعة هذه الممتلكات وأبعادها ومحاورها.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على إدخال عوائد لخزينة الدولة، لا سيما من خلال الأملاك التي ظلّت مهملة لعشرات السنوات.

وأفاد بأنَّه في أعقاب إجراء الحصر، جرت عملية تحديد الأولويات والمناطق والبدء في طرحها بالتعاون مع المحافظات المختلفة، مؤكدا توقيع ستة بروتوكولات تتضمن الأماكن التي سيتم استثمارها في خمس محافظات على مستوى الجمهورية.

ونوه بأنه سيتم الطرح في مزادات بحيث تتم الترسية على المستثمرين، مؤكدا أن هذا الأمر يضمن المحافظة على أملاك الوزارة وتشجيع الاستثمار.