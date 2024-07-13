 الجهاد الإسلامي: ادعاء اغتيال قيادات المقاومة إثبات لنية الاحتلال ارتكاب هذه الجريمة - بوابة الشروق
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الجهاد الإسلامي: ادعاء اغتيال قيادات المقاومة إثبات لنية الاحتلال ارتكاب هذه الجريمة

وكالات
نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 3:25 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم السبت، عن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قولها إن ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف شخصيات قيادية يثبت نيته "المبيتة" لارتكاب هذه الجريمة، وذلك بعد ادعاء جيش الاحتلال استهداف القيادي بحركة حماس محمد الضيف.

وقالت الحركة، خلال بيان، إن "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في المواصي بخان يونس هي إمعان في استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا"، مشيرة إلى أن "هذه الجريمة تؤكد ضرب الاحتلال عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت حركة حماس أن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يظهر عدم اهتمامها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحديث عن استهداف القائد العسكري محمد الضيف غير صحيح.

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري إن التقرير الذي بثته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".

وأضاف أبو زهري لوكالة "رويترز": "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي..هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".

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