رئيس الوزراء الفلسطيني: الحديث عن فترة انتقالية بدون حل سياسي وأمني مضيعة للوقت

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، اليوم السبت في مكتبه برام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بحث مصطفى، مع المسئولة الأمريكية آخر المستجدات وبذل المزيد من الجهود لوقف حرب الإبادة على شعب فلسطين، وتعزيز الجهود الإغاثية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة لأهل القطاع.

وشدد مصطفى، على أن «الحكومة لم تغادر قطاع غزة، فهي تقدم الخدمات الأساسية كافة، ومن ضمنها الصحة والتعليم والمياه والكهرباء في القطاع، منذ تأسيس السلطة الوطنية».

وأشار إلى أن «السلطة الوطنية هي الجسم الوحيد الشرعي القادر على إدارة القطاع، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية»، مؤكدا أنه «لا يمكن الحديث عن فترة انتقالية بدون حل سياسي وأمني، والتي ستكون مضيعة للوقت والجهود».

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الدولة لشئون الإغاثة باسل ناصر.