اليابان وألمانيا تتفقان على تعزيز التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الجمعة، على تعزيز التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تعزز الصين وجودها العسكري.

وخلال محادثاتهما في برلين، أكد كيشيدا وشولتس، أيضا أن بلديهما سوف يضعان إطارا للأمن الاقتصادي وسط ما يعتبرونه إفراطا في إنتاج الصين للسيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات الرئيسية باستخدام إعانات ضخمة، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية وأوردته اليوم السبت وكالة كيودو اليابانية للأنباء .

وفي إطار الجهود الرامية إلى تسريع التعاون الثنائي، اتفق الزعيمان على عقد محادثات حكومية رفيعة المستوى في ألمانيا، ربما في العام المقبل، لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية.

وأكد كيشيدا وشولتس مجددا أن وزيري الدفاع والخارجية في البلدين سيعقدان محادثات أمنية "2+2" في اليابان قريبا. وعُقد أول اجتماع من هذا النوع في عام 2021 بشكل افتراضي.

وسافر كيشيدا إلى ألمانيا بعد حضوره قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو )في واشنطن. وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أعرب عن "القلق البالغ" بشأن التعاون العسكري العميق بين كوريا الشمالية وروسيا.