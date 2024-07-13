سفير فلسطين بالقاهرة: مخطط التهجير من غزة فشل بفضل الموقف المصري ووعي شعبنا

قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان، ونتهاك واضح وصارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، وعرضت مساء السبت، أن الإنسانية انتهكت في كل الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الحرب على قطاع غزة غير مسبوقة، وتكبد خلالها الشعب الفلسطيني خسائر فادحة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للتشريد والتجويع داخل قطاع غزة، موضحا أنه كان هناك مخطط آخر وهو تهجير أهالى القطاع، وشدد على فشل هذا المخطط بفضل الموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووعي المواطن الفلسطيني وتمسكه بالبقاء على أرضه بجوار ركام منزله.

وتابع: «نشاهد حملات عسكرية شرسة ملاحقة للمواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، والمرحلة الثالثة من الحرب أكبر وأسوأ من المراحل السابقة، لأنه يتم تدمير أحياء كاملة وتهجير المدنيين من هذه الأحياء، ونوه أحد قادة الاحتلال إلى أنهم يحاولون قتل الفلسطينيين بطريقة أكبر من القتل نفسه وهي التجويع».