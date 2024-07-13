«وحيد في المدينة» يشارك بمهرجان باتانجاس باليسونج السينمائي في الفلبين

أعلن المخرج محمود مبارك، مشاركة فيلمه الروائي القصير "وحيد في المدينة" بفعاليات الدورة الأولى لمهرجان" باتانجاس باليسونج السينمائي" الذي سيقام في الفلبين قريبا.

وكشف مبارك، عن تفاصيل الفيلم، وقائلا إنه يتحدث عن أدم وهو شاب منطوي بسبب مشكلة مرضية حدثت له في الصغر، وهو في العاشرة من عمره، جعلته لا يتأقلم مع الأطفال ولا المجتمع؛ لأنها أثرت على نفسيته، وأثرت عليه جسديا، فاضطر ألا يذهب إلى المدرسة إلا في فترة الامتحانات فقط، وكان يبحث عن عمل قبل ذهابه الي الجامعة ولم يقبل أحد ان يعمل أدم لديه، ثم تأتي اللحظة الحاسمة، حينما يقرر أدم الخروج من الظلام إلى النور،ويرصد الفيلم ماذا سيحدث في رحلته ويومه المليء بالصعاب لكن بمنظور إخر.

وفيلم "وحيد في المدينة" بطولة إبراهيم الألفي، ونجوان عصمت، ومارو المغربي، ويوسف حكيم، وإسلام شلبي، وياسين الدرش، ومحمود خليل، ومحمود بطاح، وياسر الشنقرابي، سيناريو وإخراج محمود مبارك.