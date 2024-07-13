التفاضل يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية بأكتوبر

سادت حالة من الفرحة على وجوه طلاب شعبة علمي رياضة، اليوم السبت، عقب خروجهم من اللجان وأداء امتحان التفاضل والتكامل، بمدرسة الإعدادية بنين بالسادس من أكتوبر

وقال محمود درويش إن الامتحان كان خالي من أية تعقيدات، موضحا أن الامتحان كان مباشرا وبدون صعوبات.

وأضاف مازن صلاح، أن كل الأسئلة تم التدريب عليها ومشابهة إلى حد كبير مع المراجعات النهائية من قبل المعلمين خلال ليلة الامتحان، مشيرا إلى أن الوقت كان كافي ولم نجد صعوبة في فهم الأسئلة جميعها.

ولفت علاء محمود إلى أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت نصف ساعة أخرى حتى نتأكد من حلول الإجابات، موضحا أن المراقبين متعاونين بشكل كبير، وقامت بتوفير لنا كل شيء، خاصة المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة.